Bijna volledig handbalteam van Burundi spoorloos verdwenen tijdens WK in Kroatië

De O19-ploeg van Burundi kwam op 2 augustus aan in Kroatië en nam haar intrek in Rijeka, een van de speelsteden. Tot vorige week woensdag tien van de dertien spelers plots vermist bleken. De federatie stelt dat ze haar spelers niet heeft zien vertrekken en geen toestemming had gegeven om het hotel te verlaten.



Een dag later moest Burundi - dat tot dan al haar wedstrijden had verloren op het toernooi - daardoor verplicht forfait geven tegen Bahrein. Ook tegen Nieuw-Zeeland werd het noodgedwongen 10-0 wegens te weinig spelers.