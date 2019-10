Biles hoopt naam te vestigen met nieuw element

Biles verbaasde in augustus bij de Amerikaanse kampioenschappen met een dubbele salto achterover gehurkt met drie schroeven. Of ze het element, de 'triple-double', zaterdag al in de kwalificaties laat zien of pas in de finale, liet ze dinsdag nog in het midden. De Amerikaanse turnsters zitten zaterdag in de twaalfde en laatste startgroep. De Nederlandse turnsters komen eerder die dag uit in subdivisie 8.



Bij de Amerikaanse kampioenschappen liet ze het element voor het eerst zien. ,,Ik voel me er zeker over en wil 'm hier zeker laten zien", zei Biles enkel dagen voordat de WK in Duitsland beginnen. Een nieuw element krijgt de naam van de uitvoerder, mits goed geturnd op een WK of Olympische Spelen. Ook op balk wil Biles stunten met een dubbelsalto met dubbele schroef als afsprong. Op dat toestel is ze een concurrente van olympisch kampioene Sanne Wevers. Biles heeft in totaal al veertien wereldtitels op zak.