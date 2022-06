Biljarter Dick Jaspers al 37 jaar aan de top: ‘Zouden ze Max Verstappen ook vergeten voor het sportgala?’

Dutch Open Golffeest­je wordt nachtmer­rie voor Joost Luiten: ‘Het liefst flikker ik de tas met clubs in de hoek’

Hij kwam om te winnen, maar het liefst was Joost Luiten tijdens het toernooi in rook verdwenen. Voor de tweevoudig winnaar werd ‘zijn’ Dutch Open een ware nachtmerrie, waar maar geen einde aan leek te komen. „Ik schaam me kapot hoe ik hier speel.”

29 mei