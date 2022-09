Björn Koreman wint rechtszaak tegen winkeldief die hem wellicht de Spelen kostte: ‘Gerechtigheid’

Marathonloper Björn Koreman brak in maart 2021 twee ribben bij het tegenhouden van een winkeldief. Hij liep olympische kwalificatie mis. Vandaag won hij de door hem aangespannen rechtszaak. ,,Wat als ik hem had laten lopen? Had ik anders op de Spelen gestaan? Die vragen zullen altijd blijven, maar ik hoop het voor mezelf nu af te kunnen sluiten.”

De rechter gaf Björn Koreman - afkomstig uit Geertruidenberg - vandaag gelijk. De 31-jarige marathonloper werd in Rotterdam bijgestaan door de Bredase advocaat Peter Schouten, de bekende en zwaarbeveiligde advocaat die zijn hulp had aangeboden na een talkshow-optreden van Koreman na het incident anderhalf jaar geleden. ,,Daardoor is het ook een rechtszaak geworden. Ergens had ik het gevoel: wat doe ik hier? Ik vond het best wel spannend, maar ben blij met de uitkomst.”

Wat was de insteek?

,,Ik heb toen twee maanden stipendium misgelopen van NOC*NSF en ook veel kosten gemaakt bij bijvoorbeeld ziekenhuis- en fysiobezoeken. Het was niet mijn intentie van: wij moeten daar even geld gaan halen. Ik wilde vooral gerechtigheid. Toen het destijds was gebeurd, belde ik naar de Albert Heijn om te vragen of er camerabeelden waren. Toen bleek dat hij in die week daarna nóg een keer had gestolen. Dit was een veelpleger, die nu ook nog drie andere diefstallen aan zijn broek had. Dan denk je: dan mogen ze dit wel even voelen. Daarom ben ik ook blij met zijn celstraf van zeven maanden. Ik hoop dat hij ervan leert.”

Wat was voor jou de schade?

,,Sowieso de emotionele schade. Ik kon de marathon in Hamburg niet lopen. En later de marathon in Enschede niet. Dat was mijn kans om mijn tijd op de marathon te verbeteren. We zullen nooit weten hoe het anders was gelopen. Ik weet wel dat ik in heel goede vorm was en vraag mij af: wat als… Misschien kostte het mij de Olympische Spelen.”

Heb je dat meegenomen in de zaak?

,,We hebben het wel berekend van tevoren. Maar hebben ons uiteindelijk vooral gericht op het gemiste stipendium en de reiskosten naar de fysio en het ziekenhuis. Het gaat om iets van 7000 euro, waarvan zo’n 2000 euro als immateriële schade geldt. Dat bedrag is redelijk hoog, omdat het zomaar mijn enige Olympische Spelen zouden kunnen zijn. Al ga ik er zelf vanuit natuurlijk dat ik er in Parijs én Los Angeles wél bij ben. Al weten we nu al dat de limiet een stuk scherper zal staan dan voor Tokio het geval was.”

En denk je, hoe goed je ook hebt gehandeld, nooit: had ik die dader maar laten lopen?

,,Nou soms wel. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Hij doet iets wat niet in de maatschappij thuishoort, je denkt zelf goed te handelen, maar je komt er met twee gebroken ribben uit. Wat als ik hem had laten lopen? Dat zal altijd de vraag blijven. Ik hoop vooral dat ik het voor mezelf goed kan afsluiten door er bij de volgende Olympische Spelen wel bij te zijn.”

Bekijk hier al onze sportvideo's: