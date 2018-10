Blangé heeft wel oren naar functie bij volleybalbond

Dat er al sprake is van een overeenkomst ontkende Blangé, cocommentator bij de strijd om WK-brons van de volleybalsters, stellig: ,,Nee, Peter Blangé wordt niet de technisch directeur.’' Om niet veel later toe te geven dat hij wel een open sollicitatie heeft gedaan. ,,Er is een vacature, de Nevobo denkt na. Ik heb me aangemeld. Als ze me nodig hebben weten ze me te vinden. Ik sta ervoor open, al weet ik dat het een verdomd lastige functie is. In topsport kun je niet alles controleren met een ontwikkelingsplan, De factor toeval hoort er ook bij. En het gaat ook om beach, mannen, vrouwen en zitvolleybal. Het is een pittige baan’', aldus Blangé, die tot afgelopen zomer bij voetbalbond KNVB werkte als prestatie- en innovatiemanager en momenteel een ,,klusje’' doet bij de skateboardfederatie.