Blessure Nycke Groot nieuwe tegenvaller voor handbalsters richting Spelen

Handbalster Nycke Groot heeft een blessure opgelopen in aanloop naar de Olympische Spelen. De spelverdeelster is zondag geblesseerd geraakt aan haar schouder tijdens de bekerfinale van haar Deense club Odense tegen Nykøbing. De ernst is nog niet duidelijk.

,,We hopen natuurlijk dat het meevalt. Ze laat maandag een scan maken in het ziekenhuis en dan weten we of er iets fout zit”, zei directeur Lars Peter Hermansen van de club, waar ook de internationals Lois Abbingh en Tess Wester spelen.

Groot (33) had juist besloten na een afwezigheid van ruim twee jaar weer te gaan spelen voor het Nederlands team. Ze was overgehaald door bondscoach Emmanuel Mayonnade, die haar er graag bij wil hebben in Tokio. Groot stopte na een reeks succesvolle jaren in januari 2019 bij Oranje. Ze veroverde met het Nederlands team zilver op het WK van 2015 en het EK van 2016, waar ze ook gekozen werd tot beste speelster. Op het WK van 2017 én het EK van 2018 werd het brons. Ze was er niet meer bij toen Oranje eind 2019 de wereldtitel veroverde.

Groot kwam in de bekerfinale, die Odense won met 32-26, een kwartier voor het einde van de wedstrijd ongelukkig ten val. Ze kwam verkeerd terecht op haar linkerschouder en viel uit, meldde een aanwezige verslaggever van de Volkskrant. Er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk. De Nederlandse bond NHV wist maandag ook niet meer dan dat Groot met een pijnlijke schouder is uitgevallen en wacht op de uitslag van het onderzoek.

De voorbereiding van de regerend wereldkampioen op de Spelen van Tokio verloopt niet bepaald rimpelloos. Vedette Estavana Polman, die net hersteld was van een zware knieblessure, raakte kort geleden weer geblesseerd aan haar knie en het is de vraag of ze op tijd fit is voor Tokio. Cirkelspeelster Yvette Broch, na een periode van bezinning terug in Oranje, wil zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze besloot vanwege alle gevolgen die dat heeft zich niet meer beschikbaar te stellen voor een plek in de olympische selectie. Ook Jessy Kramer en Nikita van der Vliet zijn door blessureleed weggevallen.