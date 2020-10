Blik op EK na desastreus WK voor mountainbikers: ‘Iets te gek gedaan’

Terpstra/VaderAdemnood en overmoed nekten zaterdag Anne Terpstra en Milan Vader bij het WK mountainbike. Vooraf gezien als podiumkandidaten viel Terpstra al na twee ronden uit met astmatische klachten terwijl Vader zichzelf leek te hebben overschat. ,,Anne gaf aan totaal geen lucht te krijgen", keek bondscoach Gerben de Knegt terug. ,,Daar moeten we nog eens goed naar kijken." Vader had volgens De Knegt ,,iets te gek gedaan" in het begin van de race waarin hij brutaal de leiding had genomen. De 24-jarige Zeeuw vond zichzelf pas terug op de 23e plaats.

Tijd om bij te komen is er amper want volgend weekeinde volgt het EK in het Zwitserse Monte Tamaro, mocht de reis vanuit Oostenrijk mogelijk zijn. ,,We dachten hier tien dagen in een laagrisicogebied te verblijven en dan ongehinderd naar Zwitserland te kunnen reizen. Maar de status van dit gebied is net veranderd", vertelt De Knegt, die al menig telefoontje pleegde met de Zwitserse autoriteiten. ,,Ze zeiden: gewoon op goed geluk de grens passeren, maar dat lijkt mij niet de manier.”

Terpstra, 29 jaar en net als Vader afkomstig uit Zeeland, startte zaterdag als nummer 1 van de wereld, op jacht naar de eerste WK-podiumplaats ooit voor een Nederlandse mountainbikester. De Knegt: ,,Het kan de spanning geweest zijn. Er stond wel wat druk op maar dat heeft Anne vaker meegemaakt." De Goirlenaar zag meteen dat het mis was. Terwijl de Française Pauline Ferrand-Prévot onbedreigd naar het goud reed, hapte Terpstra vanaf de start naar adem. ,,Ze leek bijna te hyperventileren. Anne heeft in het verleden vaker astmatische klachten gehad, maar dat was dan in het pollenseizoen. Ze begreep het zelf ook niet goed, maar toch reken ik volgende week gewoon weer op haar.”

Vader

Vader nam brutaal de kop, werd bijgehaald door de latere wereldkampioen Jordan Sarrou en raakte onder meer door twee valpartijen achterop. ,,Milan was een podiumkandidaat, maar die waren er veel bij de mannen. Het plan was een goede start maken en je dan voorin zien te handhaven." Dat de jonge Zeeuw het initiatief nam was niet meteen het plan. De Knegt: ,,Hij was iets te euforisch, heeft iets te gek gedaan en kwam zichzelf tegen." Zorgen over Vader maakt de bondscoach zich niet. ,,Zijn vorm is ook nog steeds goed. Hij had net iets slimmer moeten koersen en niet moeten vallen. Ik zie ook wel graag dat renners erin vliegen op een WK. Je moet maar afwachten hoe je er volgend jaar voorstaat."

Volledig scherm Anne Terpstra. © Irmo Keizer/GFT