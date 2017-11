Bloem en Sinnema vormen nieuw beachvolleybalduo

Sinnema (25) speelde vanaf augustus 2016 een jaar samen met Joy Stubbe, die nu met Marleen van Iersel een project buiten Beachvolleybal Team Nederland om is begonnen. Bloem (28) komt sinds 2010 regelmatig uit in de World Tour en speelde al een WK (in 2013, met Rebekka Kadijk) en een EK (in 2014, met Marloes Wesselink).