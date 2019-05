Bloemendaal dicht bij eerste titel sinds 2010

Video Volleybal­sters ook onderuit tegen Turkije in Nations League

23:05 De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun tweede wedstrijd in de Nations League verloren. Turkije was in Belgrado veel sterker en won met 3-1 (25-22 25-14 21-25 25-15). Oranje leed dinsdag een 3-0-nederlaag tegen gastland en wereldkampioen Servië.