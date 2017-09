Bloemendaal sluit Dwyer weer terug in de armen

Dwyer speelde meer dan driehonderd interlands voor zijn land en werd vijf keer gekroond tot beste hockeyer van de wereld. ,,We hebben altijd contact gehouden met Jamie. Hij scoutte bijvoorbeeld talent voor ons in Australië. We waren tevreden met de groep, maar die was wel wat smal. Als Jamie dan zo enthousiast is om terug te komen, is dat een geweldige kans om de selectie te versterken'', aldus bestuurslid Pepijn Post. Het duurt nog enkele weken voordat Dwyer zich met zijn gezin in Nederland meldt.