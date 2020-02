Blom over nieuw wereldrecord polsstokhoogspringen: ‘Holy shit, wát hoog!’

Het zal in 2013 geweest zijn dat Blom een nog zeer jonge Duplant ontmoette bij een wedstrijd in de Verenigde Staten. ,,Toen was het echt nog zo’n klein menneke. Hij kwam naar ons toe, wilde handtekeningen van iedereen en dan vooral van Lavillenie. Daar was hij helemaal idolaat van. Maar ook hijzelf was toen al een begrip omdat hij elk juniorenrecord brak. Het polsstokspringen is hem met de paplepel ingegoten door zijn vader. Hij is hiervoor op de wereld gezet.”