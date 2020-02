BMX’er Harmsen komt net tekort voor podium in Supercross Bathurst

Zweedse Europees kampioen veldlopen test positief

7 februari De Europese kampioen veldlopen Robel Fsiha is betrapt op het gebruik van doping. De tot Zweed genaturaliseerde Eritreeër werd volgens Zweedse media in november positief getest. Een maand later pakte hij verrassend goud op het EK in Lissabon.