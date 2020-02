BMX'er Sakakibara in kunstmatige coma gebracht na zware val

Sakakibara is zondag geopereerd en wordt, zoals het er nu naar uitziet, twee weken in coma gehouden. ,,Kai’s situatie is kritiek maar stabiel. Hij is in goede handen”, liet de familie weten. ,,We weten dat er nog een lange weg te gaan is, maar we blijven positief. Het gaat nu alleen om herstel, Kai’s carrière als BMX’er staat even stil”, liet de familie weten.