Boehlé en Van de Velde stranden op EK beach

Er komen vandaag nog andere Nederlandse koppels in actie op het EK. Sanne Keizer en Madelein Meppelink strijden vanavond in Rotterdam om een plaats in de halve finale. Zij stuiten in de kwartfinale op het Spaanse koppel Amaranta Fernández en Angela Lobato.



Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen staan in Den Haag in de achtste finale tegenover het Franse koppel Youssouf Krou en Quincy Aye. Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter moeten in een tussenronde de Duitsers Philipp Arne Bergmann en Yannick Harms in Apeldoorn verslaan om zich bij de beste zestien te scharen.