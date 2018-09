Bogaerts heeft met Red Sox eerste prijs al binnen

,,Dit is mooi, maar we hebben nog niet gewonnen wat we willen winnen'', zei Mookie Betts, de uitblinker van de ploeg uit Boston. De Amerikaan noteerde vier honkslagen, waarmee hij vijf punten binnensloeg. Zelf liep Betts drie van de elf punten van de Red Sox binnen. Bogaerts, de Arubaanse korte stop van de ploeg, zorgde er in de zevende inning bij een stand van 6-6 met een opofferingsslag voor dat het verschil werd gemaakt. Bij de Yankees noteerde Didi Gregorius twee honkslagen, maar de international van Oranje kon niet voorkomen dat zijn ploeg in eigen stadion een pijnlijke nederlaag moest incasseren.