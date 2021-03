Bol, Klaver en De Witte door naar halve finales op 400 meter

Rijzende ster Femke Bol blijft verbazen: ‘Ik vind alle aandacht niet per se eng’

22 februari Het seizoen is nog pril, maar bestaat voor supertalent Femke Bol vooralsnog louter uit uitschieters. Ze versloeg op de NK indoor vriendin Lieke Klaver op de 400 meter, in nog maar eens een nationaal record. ,,Het is soms een beetje onwerkelijk.”