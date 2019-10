Bolhuis onderscheiden door Europese olympische comités

Hardloop­pod­cast De Pacer | New York, New York met Butter en Hartens­veld

6:00 De New York Marathon is de meest iconische stadsmarathon ter wereld. Volgende week zondag lopen er ook zo’n 1500 Nederlanders door de Big Apple. Michel Butter werd er al eens zesde en wil nu opnieuw presteren. Samen met zijn coach Guido Hartensveld praten we over de magie van New York.