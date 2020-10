Bonden en NOC*NSF om tafel over doorgaan topcompetities

Door Rik Spekenbrink

Diverse bronnen bevestigen dat een laatste reddingspoging voor de topcompetities wordt besproken. Het zou gaan om de hockeybond, volleybalbond, ijshockeybond en basketbalbond, of de Dutch Basketball League waarin de eredivisieteams zijn verenigd. NOC*NSF laat weten vanmiddag met een reactie te komen.

Ook gisteravond werd al overleg gevoerd tussen technische directeuren van een aantal bonden. Het besluit van sportminister Tamara van Ark dat de eredivisie vrouwenvoetbal toch door mag gaan, sterkt andere sportbonden in hun gevoel dat er nog speelruimte is voor hun eredivisie of hoofdklasse.

Het is niet duidelijk of de diverse clubs en bonden aan het protocol kunnen voldoen waarmee bijvoorbeeld de eredivisie voetbal voor mannen de afgelopen weken heeft gewerkt. Mogelijk is dat praktisch of financieel gezien niet haalbaar. Maar de mogelijkheden moet in ieder geval met het ministerie worden besproken, vinden de bonden. En hoe zit het bijvoorbeeld met Nederlandse clubs die de komende weken in Europees verband in actie zouden moeten komen?

Los van de vraag of het besluit om alle competities te staken onomkeerbaar is, willen de bonden ook perspectief voor de nabije toekomst. Wat moet er gebeuren om over twee of vier weken de topcompetities alsnog te hervatten? Dat soort vragen wordt vanmiddag besproken met NOC*NSF.