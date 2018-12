Bondscoach Annan maakt selectie hockeysters voor Pro League bekend

De coach selecteert voor de drie langere trips naar Australië, de Verenigde Staten en China steeds twintig hockeysters. ,,De kans is groot dat geen enkele speelster tijdens al deze trips deel uitmaakt van het team. Het programma van dit toernooi, in combinatie met de hoofdklasse, is te zwaar en daarom moeten we dit zo aanpakken.”



Dit nieuwe toernooi, dat ook voor de mannen zal worden georganiseerd, begint op 19 januari in Spanje. Bij het nieuwe format, dat de Champions Trophy vervangt, doen negen landen mee. Alle deelnemers spelen een thuis- en uitwedstrijd.



Het Nederlands vrouwenteam speelt zijn eerste wedstrijd op 27 januari in en tegen Nieuw-Zeeland. De eerste thuiswedstrijd van Nederland, tegen China, vindt plaats op 10 april. Het toernooi wordt van 27 tot en met 30 juni afgesloten met een Grand Final in het Wagener Stadion in Amstelveen.