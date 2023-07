Bondscoach waterpolosters Oranje krijgt zijn zin, finale WK waterpolo op tv: ‘Dit is fantastisch’

Vrijdag (11.00 uur) wacht Spanje, dat in de andere halve finale met 12-10 won van Australië, in de finale in Fukuoka. Nederland won in de eerste groepswedstrijd van dit WK met 7-6 van Spanje. De Nederlandse vrouwen staat voor het eerst sinds 2015 in de finale. Ze pakten één keer het goud. Dat was in 1991 in Perth. Bij het vorige WK won Nederland ook al de strijd om brons van Italië. En net als toen werd het een spannende pot, dit keer wel met Oranje constant aan de goede kant van de score.

Nederland kende in de Japanse stad Fukuoka een sterke start en won het eerste part overtuigend met 4-2. Het tweede part ging vervolgens naar Italië en het derde deel kende een status quo. Met een doelpunt verschil bleef het tot ver in het vierde kwart spannend. Kitty-Lynn Joustra maakte de eerste treffer na een pass van Sabrina van der Sloot: 9-7. Dafne Bettini zorgde met nog twee minuten op de klok voor de aansluitingstreffer voor Italië, dat de laatste aanval kreeg maar die zag stranden met een bal op de lat: 9-8.

Bondscoach Doudesis: ‘Onze slechtste wedstrijd in tijden’

Bondscoach Evangelos Doudesis prijst de instelling van de Nederlandse waterpolosters na de gewonnen halve finale van de WK waterpolo in het Japanse Fukuoka. Oranje versloeg Italië met 9-8 en pakte daarmee ook als eerste ploeg een ticket voor de Spelen van volgend jaar in Parijs.

,,Het was echt superspannend. We hebben onze slechtste wedstrijd gespeeld sinds tijden, zeker in de aanval. Maar die wedstrijden maken je beter en mentaal sterker als je dan toch wint. Mentaal sterk waren wij vandaag. Dit is een team met karakter. Het liep vaak niet goed, maar dat maakte helemaal niet uit”, zei de uit Griekenland afkomstige trainer.

Doudesis is ook erg blij dat Nederland zich al voor de Olympische Spelen plaatste. ,,Dit is fantastisch. Het kwalificatieproces voor de Spelen is echt een super stressvolle ervaring. Het is nu al gelukt. Ik heb nooit gedacht dat we ons niet zouden kwalificeren, maar het is fijn dat het al binnen is.”