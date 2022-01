Boomstra voor derde keer wereldkampioen dammen

Boomstra begon met een 2-0-voorsprong aan de maximaal drie extra partijen sneldammen in de wetenschap dat één overwinning voldoende was. Titelverdediger Schwartzman had drie partijen moeten winnen. De Rus was afgelopen zomer nog voor de vijfde keer wereldkampioen geworden.

Boomstra won in de tweekamp de tiebreak na de zesde ronde en de reguliere partij in de achtste ronde. In de finale tiebreak werden drie ‘rapid’-partijen gespeeld. Twee eindigden in remise, Boomstra won de derde en was daarmee voor de derde keer wereldkampioen. Eerder gebeurde dat in 2016 en 2018.