Bos eindigt als achtste, aardig afscheid Ter Mors

Ander einde

Voor shorttracker Itzhak de Laat zitten de Olympische Spelen er alweer op. De 23-jarige debutant werd in de kwartfinales van de 1000 meter verrassend uitgeschakeld. Eerder eindigde hij als zevende in de finale van de 1500 meter en ook maakte hij deel uit van de relayploeg die de finale misliep.



De Laat beging in de Gangneung Ice Arena op de kilometer een misslag in zijn kwartinale. ,,Bij shorttrack wordt zo'n klein foutje keihard afgestraft. Door die misslag reed ik opeens achteraan. Dit ritje was op papier makkelijker dan mijn heat. Ik had er vertrouwen in dat ik het ging halen. Door zo'n missertje verkloot ik het'', aldus de Leeuwarder. ,,Zo snel als het begon is het ook alweer afgelopen. Ik heb uiteindelijk, over de hele breedte, wel een goed gevoel over deze Spelen. Toch had ik het wel op een wat andere manier af willen sluiten.''



In zijn hoofd was De Laat al bezig met de volgende Winterspelen in Peking. ,,Ik zit er wel al heel dichtbij. Ik rijd tactisch goed en haal makkelijk in. Het verschil is niet heel groot. De komende jaren kan ik hier, met veel motivatie en vertrouwen, op door gaan bouwen.''