Boston Celtics weer op voorsprong tegen Golden State in NBA Finals

De basketballers van Boston Celtics hebben opnieuw een voorsprong genomen in de NBA Finals. Boston won in eigen huis de derde wedstrijd van de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie met 116-100 van Golden State Warriors.

De Celtics leiden met 2-1 in de best-of-seven-serie. Vrijdag is de vierde wedstrijd in Boston.

Jayson Tatum, Jaylen Brown en Marcus Smart waren samen goed voor 77 punten. Brown wees de Celtics in het eerste kwart de weg met 17 punten en de thuisploeg ging met een marge van 12 punten de rust in. De Warriors kwamen echter goed terug in het derde kwart en namen zelfs even de leiding. Maar met een sterke verdediging pakte Boston alsnog de zege.

Vorig seizoen ging de titel naar Milwaukee Bucks. De Warriors (zeven titels) kunnen voor het eerst sinds 2018 kampioen worden, de Celtics (zeventien titels) zegevierden in 2008 voor het laatst.

Boston herstelde zich van een nederlaag in de tweede wedstrijd die de Warriors wonnen met 107-88. ,,Dat liet een nare smaak bij ons achter”, zei Smart tegen NBA TV. ,,We spelen tegen Golden State Warriors die weten wat het betekent om hier te staan. We moesten laten zien wat we waard zijn. Ze hebben ons een klap verkocht en nu hebben wij gereageerd.”

Volledig scherm Stephen Curry. © AFP

Stephen Curry maakte zes driepunters voor Golden State en was goed voor 31 punten in totaal. Hij bleef in de laatste minuten in de wedstrijd ondanks een blessure aan zijn linkerbeen. ,,Zeker heb ik pijn, maar het komt goed”, zei hij. ,,Ik bekijk morgen hoe het gaat en bereid me voor op de wedstrijd van vrijdag. Het voelt niet alsof ik de wedstrijd ga missen.”

