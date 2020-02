Boston Celtics wint topper na dubbele verlenging

Na de reguliere speeltijd stond het 114-114 in de TD Garden, het stadion van de Celtics. In de eerste verlenging van vijf minuten maakten beide ploegen 13 punten. De thuisclub wist in de tweede verlenging dan toch het verschil te maken. Jayson Tatum en Kemba Walker, die zondag in Chicago tegenover elkaar staan bij de All Star Game, maakten respectievelijk 39 en 19 punten voor de Celtics. Bij de Clippers kwam Kawhi Leonard, ook een All Star, tot 28 punten.



Oklahoma City Thunder versloeg New Orleans Pelicans met 123-118. Bij de Pelicans blonk 'rookie' Zion Williamson uit met 32 punten. De NBA ligt nu een paar dagen stil. Zondag spelen de grootste sterren tegen elkaar in Chicago. De teams worden aangevoerd door LeBron James en Giannis Antetokounmpo.