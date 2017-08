Bouwmeester begint tegenvallend in Medemblik

Conor McGregor: Van jonge voetbalfan tot controversiële vechtjas

13:00 Het aftellen naar ‘het gevecht van de eeuw’ is begonnen. Over vijf dagen moeten Floyd Mayweather en Conor McGregor het letterlijk tegen elkaar opboksen. Om alvast een beetje in de stemming te komen, gaan we deze week nader in op deze nu al legendarische clash. We beginnen met een nadere kennismaking met McGregor.