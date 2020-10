Bouwmeester pakt na olympisch goud en wereldtitel ook Europese titel na ‘bizarre dag’

Bouwmeester leek vandaag met nog twee races voor de boeg kansloos voor de Europese titel. Ze had als nummer 2 van de rangschikking een achterstand van 20 punten op titelhoudster Anne-Marie Rindom uit Denemarken. Bouwmeester sloot de EK echter ijzersterk af met de tweede en eerste plaats. Rindom daarentegen kwam niet verder dan de negentiende en zestiende plek. Daardoor belandde Bouwmeester toch nog op de eerste plaats in het eindklassement na twaalf races, met een marge van 2 punten op de onttroonde Rindom.

,,Het was echt een bizarre dag”, reageerde Bouwmeester opgetogen. ,,We begonnen met uitstel vanwege een gebrek aan wind. Daarna hadden we, vergeleken met andere dagen, gewoon aanlandige wind met mooie golven en best wel wat wind. Ik wilde er gewoon nog een mooie dag van maken, zonder dat ik het idee had dat ik nog kon winnen. Maar blijkbaar had Anne-Marie een beetje een off-day. Dus het voelt een beetje alsof zij het verloren heeft. Maar ja, ik heb vandaag wel hard gevaren en uiteindelijk sta ik hier dan met de Europese titel.”