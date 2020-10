Bouwmeester pakt na olympisch goud en wereldtitel ook Europese titel

London Marathon Eerste nederlaag in zeven jaar voor Kipchoge, 24-jarige Kitata wint

4 oktober Eliud Kipchoge is dan toch te verslaan, zo bleek vandaag in een bijzondere London Marathon. In een wedstrijd waarin vanwege de corona-restricties al heel weinig normaal was, bleek ook de uitslag een ongewone. De grote topfavoriet brak, de 24-jarige Ethiopiër Shura Kitata won in 2.05.41.