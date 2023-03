Column Arjan Schouten | ‘Slechts’ 250 euro voor een potje beachvolley in de schaduw van de Eiffeltoren

Oud-turn­ster Petra Witjes diep teleurge­steld na vrijspraak Wevers: ‘Ongelofe­lijk triest’

Gymnastiekunie KNGU en oud-turnster Petra Witjes zijn niet te spreken over de uitspraak van de beroepscommissie van het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) in de zaak van Vincent Wevers. De turncoach werd in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag.