Nienke Brinkman schokt de marathonwereld en onderzoekt bevingen op Mars

Door Pim Bijl



Met de Coolsingel in zicht hoopt Nienke Brinkman (28) vurig dat er deze dagen geen mail binnenkomt met de titel: Mars-quake. Als studente geofysica met een voorliefde voor seismologie doet ze tijdens haar PhD-onderzoek naar bevingen op Mars, maar dat is even naar de achtergrond verdwenen door de kriebels die er zijn voor een marathon.