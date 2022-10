Stuntploeg Philadelphia Phillies voor het eerst in 13 jaar weer in World Series

De tegenstander in de World Series is Houston Astros, dat in de finale van de American League korte metten maakte met New York Yankees. De ploeg uit Texas won vannacht in New York ook de vierde wedstrijd in de best-of-seven-serie. In een wedstrijd die vanwege de regen enkele uren werd uitgesteld, kwamen de Astros in de zesde inning met 5-4 achter, maar Yordan Alvarez en Alex Bregman zorgden een slagbeurt later met een RBI-single voor de 6-5 overwinning.