Bram Louwije ziet naturalisatie beloond

,,Hier ben ik Nederlander voor geworden'', zei de Belg, die opgroeide in Ieper en hartstochtelijk fan is van Club Brugge. In Nederland zag hij jaren geleden al meer mogelijkheden als turner, maar ook voor een maatschappelijke carrière. Louwije wil later iets doen in de begeleiding van teamsporters. Maar eerst naar de Spelen van Tokio.

Quote Ik moest wel wennen, maar Yuri is een heel sociale gast. Bram Louwije ,,Als klein jongetje en turner droom je ervan ooit in de teamfinale op een WK te staan. Meer nog dan in de allroundfinale staan hier alle toppers uit het turnen bij elkaar'', vertelt Louwije een dag nadat Oranje de kwalificaties als zevende had afgesloten. Op de tweede dag - Nederland turnde al donderdag - was Louwije met de coaches gaan kijken naar de vroege sessies met de Amerikanen en de Japanners. ,,Ik wil hun programma zien, dat werkt motiverend. Normaal zou ik dat in de teamfinale wel doen, maar er was een klein kansje dat we daar zelf in zouden staan. En dan heb je daar geen oog voor.‘’

Het voorgevoel was juist. Gisteren gingen Duitsland en Zuid-Korea in de fout en groeide het besef dat Nederland inderdaad maandag erbij is in de landenwedstrijd. ,,Nee, verwacht had ik het niet. Al wisten we dat we geen fouten hadden meegenomen en een goede score hadden. Je moet alleen hopen dat de strenge jurering ook de tweede dag wordt doorgetrokken.''

Volledig scherm Bram Louwije. © ANP