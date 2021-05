Brand grijpt leiderstrui in Ronde van Thüringen

Eindelijk raak voor Femke Heemskerk (33): goud op EK langebaan

22 mei Op haar zevende EK langebaan heeft Femke Heemskerk zaterdagavond haar eerste individuele Europese titel veroverd. De 33-jarige topzwemster won in Boedapest soeverein goud op de 100 meter vrije slag, het koninginnenummer. In haar zeventiende seizoen is het eindelijk raak.