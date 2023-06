Breakdancer India Sardjoe (17) pakt goud en historisch ticket voor Olympische Spelen

Europese SpelenBreakdancer India Sardjoe heeft bij de Europese Spelen in de Poolse stad Nowy Sacz goud veroverd. De 17-jarige ‘b-girl’, vorig jaar al Europees en wereldkampioen, was in de finale met 3-0 te sterk voor Ana Ponomarenko uit Oekraïne en is daarmee verzekerd van een startbewijs voor de sport op de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar.