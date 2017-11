Brentjens ontfermt zich over talent Tauber

De 22-jarige rijdster werd dit jaar Nederlands kampioen bij de elitevrouwen, pakte het brons op het EK voor vrouwen onder 23 jaar en werd zesde op het WK in dezelfde categorie. Ook nam ze regelmatig deel aan wereldbekerwedstrijden voor elitevrouwen waarin een zesde plaats haar beste resultaat was.



Tauber komt over van het Habitat MTB-team. ,,Ik wil in dit team graag mijn progressie van het afgelopen jaar doorzetten. Ik had het gevoel dat het tijd is voor een nieuwe stap in mijn carrière. Ik vertrouw erop dat Bart en mijn teamgenoten me daarbij kunnen helpen'', lichtte Tauber, een voormalig langebaanschaatsster, toe. Ook Brentjens, olympisch kampioen in 1996, is vol ambitie: ,,Ze is een ambitieuze atlete met een waar topsportkarakter. We delen één ambitie: een medaille winnen op de Spelen van Tokio.''