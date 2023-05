Brons voor roeisters vier zonder op EK in Bled

Boston Celtics brengt spanning terug in oostelijke NBA-finale met zege op Miami Heat

Boston Celtics heeft de spanning in de oostelijke finale van de NBA weer teruggebracht met een tweede achtereenvolgende overwinning op Miami Heat. In de eigen TD Garden won Boston donderdagavond (lokale tijd) met 110-97, waardoor de ploeg de achterstand in de Eastern Conference Finals terugbracht tot 3-2.