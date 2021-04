Brooklyn Nets blijven ook winnen zonder sterspelers Harden en Durant

Zonder Harden en de al langer geblesseerde Kevin Durant boekten de Nets hun 34ste zege van dit seizoen in de NBA: 111-89.



Jeff Green was met 21 punten de meest productieve speler bij de ploeg uit New York, die aan kop gaat in het oosten met 34 overwinningen tegenover 15 nederlagen. Philadelphia 76ers volgt met 33-15. De ‘Sixers’ versloegen Cleveland Cavaliers met 114-94. Shake Milton begon als reserve, maar kwam nadat hij in het veld was gekomen tot 27 punten.