Brouwer en Meeuwsen lopen halve eindstrijd mis

Het Nederlandse duo strandde bij het vijfsterrenevenement uit de WorldTour in de kwartfinales. Brouwer en Meeuwsen, die als vierde waren geplaatst, moesten hun meerdere erkennen in Pablo Herrera en Adrían Gavira. Het werd 19-21 21-16 15-12 voor de als zesde ingeschaalde Spanjaarden.



Met het verlies van Brouwer en Meeuwsen zijn er geen Nederlanders meer actief in Zwitserland. Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter kwamen in de achtste finales niet in actie wegens een blessure bij Varenhorst. Bij de vrouwen strandden de duo's Sanne Keizer/Madelein Meppelink en Joy Stubbe/Marleen van Iersel voortijdig.



Het toernooi in Gstaad was de laatste voorbereiding voor de beachvolleyballers op het Europees kampioenschap, dat zondag in Nederland begint.