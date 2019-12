Bucks onstuitbaar in NBA

Monstersco­re voor handbal­sters tegen Cuba

8:29 Als verwacht hebben de Oranje-handbalsters bij het WK in Japan een grote overwinning geboekt op Cuba. De ploeg van de nieuwe Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade maakte in zestig minuten 51 treffers: 51-23. Angela Malestein was uitblinker. De hoekspeelster maakte elf doelpunten. Lois Abbingh was goed voor tien treffers.