Bucks-vedette slaat terug na ‘mislukt’ NBA-seizoen: ‘Maak jij elk jaar promotie?’

Giannis Antetokounmpo is na de uitschakeling van Milwaukee Bucks uitgevallen tegen een journalist. Hij kreeg de vraag of het seizoen daardoor mislukt is, maar in plaats van zich te verdedigen, zocht hij de aanval.

“Er is geen mislukking in de sport. Er zijn goede dagen en slechte dagen”, zei Giannis Anatetokounmpo, die nauwelijks zijn irritatie kon bedwingen na de verrassende uitschakeling van de Milwaukee Bucks in de eerste ronde van de NBA play-offs tegen Miami Heat.

Op een journalist die hem vroeg of dit seizoen een mislukking is geweest, antwoordde de Most Valuable Player van 2019 en 2020 kortaf: „U stelde mij vorig jaar dezelfde vraag (na de uitschakeling in de halve finale tegen Boston, red.). En jij? Krijg jij elk jaar een promotie? Nee, toch? Dus jouw werk is elk jaar een mislukking? Ja of nee? Nee.”

„Elk jaar werk je naar een doel toe. Er zijn fases van succes. Michael Jordan speelde vijftien jaar en won zes kampioenschappen. Waren de andere negen jaar een mislukking?”, stelde hij een retorische vraag.

„Er zijn dagen dat je succes hebt, andere heb je dat niet. Er zijn dagen dat het jouw beurt is en dagen dat het niet jouw beurt is. We winnen niet altijd. En dit jaar zal een ander team winnen. Vanaf 1971 tot 2021 hebben we vijftig jaar geen kampioenschap gewonnen, was het vijftig jaar van mislukking? Nee, het waren etappes en uiteindelijk waren we ver genoeg om er een te winnen.”

Volgend jaar nieuwe poging

„Ik kom volgend jaar terug. Ik zal proberen beter te worden en ik hoop weer om het kampioenschap te kunnen strijden”, zei Antetokounmpo, die pas 28 is. „Ik zal het onthouden en hoop niet weer in deze situatie te komen. Maar het is basketbal, dus die kans is wel groot.”