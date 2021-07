Bucks winnen zesde duel tegen Hawks en staan in NBA-finale tegen Suns

De Bucks moesten het opnieuw stellen zonder sterspeler Giannis Antetokounmpo, die in de vierde wedstrijd een knieblessure had opgelopen. Maar daar leek de ploeg opnieuw weinig last van te ondervinden. Met een kleine voorsprong van 4 punten ging de ploeg het derde kwart in, waar het vleugels leek te hebben gekregen. De Bucks liepen uit naar 19 punten voorsprong, die ze in het laatste kwart, ondanks een kleine opleving van de Hawks, niet meer uit handen gaven.