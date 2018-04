'Buitenlanderrecord' in play-offs NBA

Utah Jazz en Philadelphia 76'ers hebben de grootste inbreng van buitenaf met zeven spelers van buiten de VS. Frankrijk en Australië zijn na het thuisland het best vertegenwoordigd met ieder zeven spelers.



De Fransman Tony Parker, die een Nederlandse moeder heeft, neemt voor de zeventiende opeenvolgende keer deel aan de play-offs. Ook dat is een record. Met zijn club San Antonio Spurs werd hij vier keer kampioen. Zaterdag opent hij de play-offs in een duel met titelverdediger Golden State Warriors.