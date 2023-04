Buitenlandse media verbluft na 'sensationele prestatie' Sifan Hassan: 'Een duizelingwekkende comeback’

‘Ongelooflijk’ kopt L’Equipe. ‘Verbluffende comeback. Ze komt net terug van de ramadan, maar verslaat het hele veld’, schrijft de New York Times. ‘Sensationele prestatie', aldus The Independent. De Italiaanse krant Gazzetta dello Sport noemt het een ‘duizelingwekkende comeback’. ‘De marathon voor vrouwen had misschien wel de sterkste startlijst ooit. Uit die hoofdrolspelers kwam een naam die op dit niveau zeker niet verwacht wordt: die van Hassan.’

Ook Daily Mail was diep onder de indruk van de prestatie van Hassan. ‘Een miraculeus herstel', zo kopt de Britse krant. ‘Ze had last van een bovenbeenblessure, ging op de een of andere manier door en vocht terug om de race voor de eerste keer te winnen. Haar overwinning in Londen tartte alle logica.’

Hassan won zondag bij haar debuut de marathon na een schitterende inhaalrace vanaf kilometer 22, waarbij ze zelfs even stopte en haar linkerdijbeen rekte. In de laatste meters schudde ze de laatste twee concurrenten af met een fenomenale eindsprint. Ze liet na 42 kilometer en 195 meter 2.18.33 klokken - een nieuw Nederlands record. Haar opvallende reactie achteraf maakte het verhaal alleen maar mooier.

,,Dit is echt niet te geloven”, zei Hassan in een eerste reactie voor de camera van de BBC. ,,Ik had nooit verwacht vandaag te finishen, maar dan loop ik hem uit en win ook nog. Echt, wat gaaf. Ik ben gedragen door het publiek, elke kilometer. Ik ben daar iedereen in Londen voor altijd dankbaar voor. Deze race vergeet ik nooit meer. Ik heb ervan genoten. Iedereen zei vooraf dat het zwaar zou worden na 30, 35 kilometer. Ik ging me juist steeds beter voelen na 35 kilometer. Toen ik over de finish kwam, dacht ik, zijn we er al?”



Op de Engelse televisie was analist en voormalig Olympisch hardloper Steve Cram stomverbaasd. ,,Hassan heeft iets gedaan dat niemand had kunnen voorspellen”, zei hij bij de BBC. ,,Ze had het moeilijk, ze greep naar haar heup en stopte zelfs om even te rekken. Haar droom was om de marathon uit te lopen... Dit is misschien wel de grootste overwinning van haar leven.”

Bafta voor Sifan Hassan

De Britse krant The Guardian gaat nog een stapje verder. De krant vergelijkt de race van Hassan met de Griekse mythe waaruit de marathon zou zijn ontstaan. ‘Sinds Pheidippides naar Athene rende, is er niet zo'n uitzonderlijke marathondebuut gelopen dan Sifan Hassan in Londen deed. Ze trotseerde blessures, werd bijna uitgeschakeld door een motor, maar pakte verbazingwekkend genoeg toch de zege.’ Het feit dat Hassan achteraf verklaarde dat ze ‘geboren is voor drama’, is volgens de krant reden om haar een Bafta (acteerprijs, red.) te geven.’



Het Spaanse medium Marca noemt de zege van Hassan even episch als verrassend. ‘Verrassend omdat de tweevoudig Olympisch kampioene in Tokio op de 5.000 en 10.000 meter na een uur rennen heupproblemen begon te vertonen. In haar gebruikelijke tactische aanpak verborg Hassan haar kaarten tot het laatste rechte stuk voor Buckingham Palace, toen ze een verwoestende aanval inzette en Alemu Megertu en regerend olympisch kampioen Peres Jepchirchir achter zich liet.’

