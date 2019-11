Butter loopt ruim boven olympische limiet bij marathon van New York

Michel Butter is bij de marathon van New York niet geslaagd in zijn missie om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Hiervoor moest de 33-jarige Noord-Hollander een tijd van 2.11.30 of sneller lopen of bij de eerste tien eindigen. Butter moest na ruim 20 kilometer de kopgroep laten gaan en finishte met 2.25.06 ruim boven de limiet en ook ver buiten de top 10.

De zege in New York ging voor de tweede keer naar Geoffrey Kamworor. De Keniaan won de 42,195 kilometer door de Amerikaanse stad in 2.08.13. Hij bleef zijn landgenoot Albert Korir 23 seconden voor. Kamworor won de marathon in New York twee jaar geleden ook. De Ethiopiër Girma Bekele Gebre kwam als derde over de streep.

Ook bij de vrouwen ging de zege naar Kenia. Joyciline Jepkosgei, die eerder dit jaar al de beste was op de halve marathon in New York, won ook de hele marathon. De Keniaanse finishte in 2.22.38 en bleef haar landgenote Mary Keitany bijna een minuut voor. De Ethiopische Ruti Aga werd derde.

Limiet

Butter liep in 2017 voor het eerst de marathon van New York. Hij kon lang mee met de kopgroep, liep zelfs even aan de leiding, en eindigde als zesde. Die prestatie kon hij dit jaar niet evenaren. Via een voorjaarsmarathon kan Butter alsnog proberen te voldoen aan de eisen voor Tokio. Butter miste de Spelen van Rio op 8 seconden. Toen was de limiet 2.11.00 en de Noord-Hollander kwam in Amsterdam tot 2.11.08.