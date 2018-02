Caldas barst van de vragen over de Hockey Pro League

,,Het is voor mij nog steeds onduidelijk wat de bedoeling is van het toernooi. Waar speel je voor? Hoe worden zaken geregeld? Waar spelen we precies?'', vraagt Caldas zich af. De Argentijn werd afgelopen maandag nog uitgeroepen tot beste coach ter wereld.



De Hockey Pro League is een nieuwe competitie, die de Champions Trophy en een deel van Hockey World League vervangt. De Nederlandse hockeyteams beginnen het toernooi helemaal aan de andere kant van de wereld. Zowel de mannen als de vrouwen van Oranje spelen op 27 januari 2019 tegen Nieuw-Zeeland. ,,Door de lange afstanden heeft het toernooi een enorme impact. Maar wat precies de consequenties zijn, is me onduidelijk. De FIH heeft de plannen voor de Pro League te voorbarig naar buiten gebracht.''



De Nederlandse bondscoach vindt dat de FIH de coaches en de spelers te weinig betrekt bij de plannen. ,,Wij zitten structureel met vragen, maar ondertussen gaan de toernooien gewoon door. We moeten oppassen dat we als sport onze ziel niet verliezen aan de televisie. Natuurlijk willen we allemaal graag meer exposure voor onze sport; dus meer op televisie en dat onze sport olympisch blijft. Maar ik mis soms de verbinding met de spelers. De spelers zijn de acteurs, de sterren die voor de uitvoering moeten zorgen. Die moet je juist informeren en erbij betrekken'', aldus Caldas.