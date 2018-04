Caljouw prolongeert titel in Orléans

Caljouw (23) maakte tijdens het Franse toernooi opnieuw veel indruk. Na zijn stunt in de kwartfinales tegen de ervaren Deen Jan Ø. Jørgensen (24-22 23-21) was hij in de halve finales ook te sterk voor Sameer Verma. Caljouw versloeg de als eerste geplaatste Indiër in drie games: 18-21 21-13 21-12.

In de finale tegen Gemke had Caljouw nog wel een koude start. ,,Ik voelde me een beetje moe en daardoor had ik het aanvankelijk heel moeilijk tegen hem. Maar ik blijf altijd vechten'', zei de Nederlands kampioen. ,,Nu ook weer en dat leverde toch weer een overwinning op. Gemke op zijn beurt was zeker in de laatste game heel vermoeid. Deze titel geeft me in elk geval veel vertrouwen. Ik speel momenteel gewoon heel goed.''