Canada loopt verder uit op Oranje in medaillespiegel

Ter Mors leent schoenen

Het was voor de shorttrackvrouwen even improviseren toen ze bij de Olympische Spelen alsnog een bronzen medaille behaalden. Door winst van de B-finale en twee straffen in de 'grote' finale, stonden de rijdsters van coach Jeroen Otter opeens op het podium.



,,In een relayfinale is het in de shorttracksport volgens mij nog nooit voorgekomen dat er twee straffen zijn uitgedeeld'', aldus Ter Mors, die haar schoenen in het olympisch dorp had achtergelaten. ,,Ik heb ze bewust niet meegenomen. Ik geloofde niet dat ik ze nodig zou hebben voor een huldiging. Dus ik heb nu schoenen aan van iemand anders.''



De vrouwen zagen de A-finale na hun eigen race aan de zijkant van de baan. ,,We hebben niet heel goed gekeken'', legde Suzanne Schulting uit. ,,We werden weggestuurd, want we stonden op een plek waar we niet mochten staan.''