Cant is Nederlandse vrouwen ook in Hoogstraten te slim af

De wereldkampioene hield de Nederlandse Annemarie Worst, haar voornaamste concurrente in het klassement, na een versnelling in de slotronde achter zich. Denise Betsema, de dit jaar doorgebroken Texelse, finishte als derde. De Rotterdamse Ceylin del Carmen Alvarado werd vijfde.



Cant, vorige week in het Deense Bogense voor het derde jaar op rij gekroond tot wereldkampioene, was zaterdag ook al de beste in de cross om de DVV-trofee in het Belgische Lille.



Volgende week volgt in Middelkerke de laatste Superprestigecross.