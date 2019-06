Cantlay wint The Memorial

Gemengde gevoelens bij Luiten

2 juni Joost Luiten is bij The Memorial, het toernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd door golflegende Jack Nicklaus, in de achterhoede geëindigd. De Nederlander kon zich op de slotdag in Dublin (Ohio) niet meer opwerken in het klassement. Hij ging rond in 73 slagen (+1). Daarmee belandde Luiten op een eindtotaal van 291 slagen.