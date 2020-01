Caprara rekent op volleybalfans in Apeldoorn

De Nederlandse volleybalsters hopen tijdens het olympisch kwalificatietoernooi een extra steuntje in de rug te krijgen van de aanwezige supporters in Apeldoorn. ,,De fans kunnen ons helpen”, verklaarde de nieuwe bondscoach Gianni Caprara vanavond op een afsluitende persconferentie. ,,Het kan zeker een groot voordeel zijn dat we in eigen huis spelen.”

Oranje opent het toernooi dinsdag met een wedstrijd tegen Azerbeidzjan, op papier de minst lastige tegenstander in de poule die verder bestaat uit Bulgarije en Polen. Het team van Caprara, de opvolger van de dit najaar ontslagen Jamie Morrison, moet bij de beste twee in de groep eindigen om komend weekeinde met drie andere teams te strijden om één olympisch ticket.

Caprara had welgeteld tien dagen om zijn ploeg voor te bereiden op het toernooi. “Het is onmogelijk om dan veel te veranderen”, zei hij over een trainingskamp in Duitsland. “Mijn doel was vooral om alle spelers ontspannen te krijgen, zodat ze in goede vorm kunnen strijden. Ik weet zeker dat we er klaar voor zijn.”

Vrouwenploeg

Maret Balkestein-Grothues verwacht ook veel van het thuisvoordeel waarvan haar ploeg gaat genieten. ,,Dat geeft ons geen druk maar extra energie”, voorspelde de aanvoerster die verder blij is dat Celeste Plak op tijd fit is. ,,Want zij is een geweldige speelster.”

Oranje, de nummer 4 van de Spelen van Rio 2016, verzuimde afgelopen zomer zich in Italië te kwalificeren voor de Spelen in Tokio. Het gastland was duidelijk te sterk, waarna volleybalbond Nevobo er wel in slaagde het OKT naar Nederland te halen.