Carter (42) eerste basketballer die in vier decennia actief is in de NBA

Vader en zoon Van Hest over de heroïek van Egmond

10:29 De Egmond halve marathon is dé winterklassieker van Nederland. De strijd tegen de elementen maakt veel edities van deze loop heroïsch. Met Greg van Hest, winnaar in 1999, en zijn vader en coach Ad, praten we over de magie van Egmond en halen we herinneringen op.